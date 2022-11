Il Sannio Quotidiano

... tra Camera e Senato, Debora Serracchiani , Federico Fornaro, Chiara, Anna Rossomando ed ... giovane deputata modenese molto attiva nelle battaglie per i diritti (dai, all'aborto e ...... tra Camera e Senato, Debora Serracchiani , Federico Fornaro, Chiara, Anna Rossomando ed ... giovane deputata modenese molto attiva nelle battaglie per i diritti (dai, all'aborto e ... Migranti: Gribaudo (Pd), ‘la destra di governo è zero capacità e propaganda contro gli ultimi’ Roma, 9 nov (Adnkronos) - "Giorni di inutile ferocia verso i migranti e poi, come è giusto, prevalgono le leggi e la nostra Costituzione. Questa è la destra di governo. Zero capacità di ...