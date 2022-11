Midterm e voci da New York | “Molti si accorgono del disastro dei dem”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Mentre tutti aspettavano i risultati della notte elettorale, a Newil Metropolitan Republican Club ha aperto le porte della sua storica sede nel cuore dell’Upper East Side per accogliere i simpatizzanti del GOP (acronimo di Grand Old Party, ndr) per un’election night che da queste parti ha assunto fin da subito il sapore della InsideOver.

RaiNews

Dalle elezioniUsa emerge che i repubblicani, come da attese, prenderanno il controllo ... Nelle retrovie invece TIM ( - 0,55%) nonostante ieri siano tornatedi una possibile Opa tra le ...Dalle elezioniUsa emerge che i repubblicani, come da attese, prenderanno il controllo ... Nelle retrovie invece TIM ( - 0,55%) nonostante ieri siano tornatedi una possibile Opa tra le ... L'America al voto in diretta, le elezioni di midterm - Candidata dem al Senato in Nevada: Sono fiduciosa - Candidata dem al Senato in Nevada: Sono fiduciosa Elezioni di midterm negli Usa, Nancy Pelosi viene rieletta in California ... A dare menzione della rielezione della Pelosi è stata la Cnn, mentre le voci sul suo destino politico si sono rincorse in ...Elezioni di midterm negli Usa, Nancy Pelosi viene rieletta in California ma in barba al risultato potrebbe scegliere di diventare ambasciatrice a Roma ...