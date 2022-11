(Di mercoledì 9 novembre 2022) Doppio impegno ravvicinato per gli Azzurri di Pozzecco contro Spagna e Georgia. In palio il pass per i prossimiin Giappone, Indonesia e Filippine

... In attesa della finestra di qualificazione al Mondiale e del doppio impegno dell'contro ... Anche la Dinamo Sassari andrà adella prima gioia nella Basketball Champions League: nella ...Bogdanovic , reduce dagli europei giocati con la Croazia e in cui ha sfidato anche l'...e sarà poi free agent nell'estate 2023 - concedendosi così un'ultima opportunità di andare a... L'Italbasket a caccia dei Mondiali 2023, quando gioca e dove vederla in tv Doppio impegno ravvicinato per gli Azzurri di Pozzecco contro Spagna e Georgia. In palio il pass per i prossimi Mondiali in Giappone, Indonesia e Filippine ...Piacentini in difficoltà in trasferta, ma nei match casalinghi hanno sempre ottenuto ottimi risultati. Test importante di fronte alla corazzata lombarda ...