Lecce-Atalanta 2-1 | il raddoppio nella prima mezz’ora

( La cronaca ) Mourinho cercava i punti per una ripartenza, per recuperare terreno, ma per ora deve solo accontentarsi di aver dimezzato il distacco dall', sconfitta a, dopo una partita ...L'cade a, incappa nel secondo k.o. consecutivo in campionato e fallisce la possibilità di agganciare il Milan a quota 30 punti. "Nella ripresa c'è stata troppa frenesia, ci siamo adeguati ...Shadow Un super Lecce regala ai propri tifosi la prima vittoria casalinga in serie A, contro un’Atalanta che fin qui non aveva mai perso in trasferta. Accade tutto nel primo tempo, con i giallorossi… ...Il Lecce piazza un colpaccio in casa contro l'Atalanta e torna a vincere dopo sei giornate di astinenza. Al Via del Mare finisce 2-1 grazie alle reti in rapida sequenza di Baschirotto e Di Francesco, ...