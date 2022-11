Lascia il Milan | è UFFICIALE | la data dell’addio

...ilha annunciato ufficialmente che Ivan Gazidis non ricoprirà più dal prossimo 5 dicembre il ruolo di Amministratore Delegato. Dopo quattro anni esatti, dunque, il CEO sudafricanol'...Commenta per primo Il contratto di Ivan Gazidis con iltermina il prossimo 5 dicembre, il presidente rossonero Paolo Scaroni commenta: 'A nome di tutti coloro che sono legati al, vorrei ringraziare di cuore Ivan per la sua passione e dedizione, ma soprattutto per il significativo contributo che ha dato al nostro Club, rappresentando e diffondendo i valori fondamentali ...(Adnkronos) – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, lascia il club rossonero. “Il Milan ha comunicato oggi che il contratto di Ivan Gazidis terminerà il 5 dicembre 2022. Ivan Gazidis è entr ...Addio Gazidis – Ha del clamoroso la notizia di giornata in casa Milan: Ivan Gazidis lascerà il suo ruolo in società il prossimo 5 dicembre, quando il contratto da amministratore delegato rossonero ...