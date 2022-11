La confessione di Alessandra Celentano | «Non faccio sesso da 13 anni»

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La professoressa di danza di Amici di Maria De Filippi si racconta a Belve (prima di approdare come giudice ospite nella quarta puntata di Drag Race Italia 2)

Celentano ha fatto di recente unasulla sua vita sessuale a Belve che ha stupito ...Programmi TVCelentano, lasulla vita privata e l'attività s[...]Celentano ha sempre avuto un'aura di rigidità e severità: ora è pronta a mostra [...] Il format ...La professoressa di danza di Amici di Maria De Filippi si racconta a Belve (prima di approdare come giudice ospite nella quarta puntata di Drag Race Italia 2) ...Nella puntata di Belve in onda martedì 8 novembre in seconda serata su Rai2, Francesca Fagnani ha ospitato Alessandra Celentano e Eva Grimaldi. Nella sua intervista, la showgirl ha accettato di tornar ...