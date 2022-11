Inter - Bologna | Inzaghi rilancia Bastoni e punta su Dzeko Tributo a Ranocchia

In avanti, infine, spazio per Lautaro e Dzeko: il bosniaco ha già segnato 7 reti al, le ultime due (con la maglia nerazzurra) nel 6 - 1 del 18 settembre 2021. Correa, dopo la botta subita al ...Oggi in campo altre 10 squadre, dalle 18.30 via con Lecce - Atalanta e Sassuolo - Roma , seguite alle 20.45 da Torino - Sampdoria , Fiorentina - Salernitana e. A domani per i ...L'Inter ospita il Bologna dopo il k.o nel Derby d'Italia, pronto Bastoni. Ospiti di Thiago Motta reduci da tre vittorie consecutive.Oggi in campo, Roma, Inter, atalanta e Fiorentina, Il Napoli vola a +8 dal Milan fermato a Cremona sullo 0-0 Prosegue la 14ª giornata di Serie A oggi toccherà alla Roma che alle 18.30 sfiderà il Sassu ...