Il Principe arriva in città | “Contatterò presto De Laurentiis!”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Novità a Torre Annunziata, che festeggia l’arrivo delEmanuele Filiberto di Savoia. L’esponente della celebre famiglia è giunto nella giornata di oggi a Torre Annunziata per prendere parte alla conferenza stampa con i giornalisti e spiegare il progetto e le idee in serbo per la società calcistica. Ilvuole il Savoia: l’ostacolo Il, intenzionato ad acquistare il Savoia, non è ancora entrato in possesso del titolo del club. Questo, infatti è al momento nelle mani di tre tifosi della squadra, ai quali ha lasciato in eredità dall’ex presidente Mario Pellerone, in carica fino al 31 ottobre 2022. Ancora in via di definizione, quindi, è lo scioglimento di questa questione burocratica per decidere le sorti della società torrese. FOTO:Emanuele Filiberto di Savoia Le ...