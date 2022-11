(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’esecutivo conta di recuperare la somma dai percettori ‘furbetti’. Per ora nessun stravolgimento né tantomeno l’abolizione promessa. Un po' di maquillage per dire: "Qualcosa abbiamo fatto"

L'HuffPost

... a dispetto di un regolamento di istituto chein carico il tema della disforia di genere ...dei giovani con disforia di genere si fanno più intense alla luce del fatto che ilMeloni non ...... a dispetto di un regolamento di istituto chein carica il tema della disforia di genere ...dei giovani con disforia di genere si fanno più intense alla luce del fatto che ilMeloni non ... Il governo prende un miliardo dal Reddito di cittadinanza per metterlo sulle bollette La prima manovra del governo Meloni prende forma. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nell’audizione di ieri in Parlamento ha dato più di qualche indizio sulle misure ...I soldi sono pochi, le promesse tante, le necessità degli italiani ancora di più. Dunque, che fare Ovvio, proporre ai cittadini la solita emergenza a tavolino: stavolta lasciamo in mare qualche centi ...