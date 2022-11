Bruce Springsteen si racconta in esclusiva a Virgin Radio

Leggi Ancherende omaggio al soul con un album di cover Venerdì 11 novembre mattina su virginradio.it verrà pubblicato il video integrale dell'intervista che sarà visibile anche sulla Virgin ...... la riapertura di palazzo dei Diamanti il 18 febbraio, con la mostra dedicata al Rinascimento ferrarese, che avrà valenza internazionale, e il concerto di, al top degli eventi ...L'artista ha concesso un'intervista a un'unica testata italiana per raccontare il nuovo album "Only The Strong Survive" ...Acquisto e ascolto del nuovo disco di Bruce Springsteen, apertura serale straordinaria al Gold Soundz - Dischi all’Arcella ...