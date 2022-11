15enne accerchiato | aggredito e rapinato dal branco | “Mi hanno preso iPhone 13 e portafogli”

Fanpage.it

Una volta chiestogli cosa fosse accaduto, il ragazzo, unresidente a Concordia, avrebbe affermato di essere stato, fatto sedere e colpito alla faccia con dei calci da parte di un ...La rapina è avvenuta in un centro commerciale di Via Laurentina. Il ragazzo è statodai coetanei, che gli hanno fatto capire di essere armati e l'hanno costretto a dare loro la sua ... Dacci 20 euro o ti ammazziamo: adolescenti minacciano di morte un 15enne e picchiano il padre Quattro adolescenti tra i 13 e i 16 anni rischiano di finire a processo per aver minacciato di morte un coetaneo e picchiato il padre intervenuto per difenderlo ...The Site uses first-party and technical cookies necessary for its proper functioning. It is not possible to deny the release of these cookies. This site uses profiling cookies, as described in this ba ...