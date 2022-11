Sharon Stone | il black & white è l’outfit più cool dell’inverno

Leggi su diredonna

(Di martedì 8 novembre 2022) Su una cosa siamo tutti d’accordo:è di una bellezza incredibile. La protagonista di Basic Instinct è un raro concentrato di seduzione e fascino che passano prima dagli occhi, acuti e indagatori, per arrivare poi al fisico che non teme l’anagrafe che incalza. Reduce da una diagnosi errata in seguito alla quale dovrà subire un intervento chirurgico,non rinuncia a mostrare su Ig foto che la ritraggono durante la vita quotidiana. Una in particolare l’ha trasformata in una delle poche trendsetter capaci di prendere un classico della moda, la combo, e rinnovarlo senza snaturare la sua essenza. Sfidare il freddo a colpi di eleganza e raffinatezza non è semplice, spesso gli outfit invernali cedono il passo alla praticità e al comfort. ...