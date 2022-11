San Casciano | 24 statue recuperate dall' acqua «Scoperta più importante dopo Riace | riscriverà la storia» I bronzi protetti per 2 300 anni

(Di martedì 8 novembre 2022) Unaarcheologica fondamentale a Sandei Bagni, in Toscana. «la: sono già al lavoro oltre 60 esperti di tutto il mondo», dichiara...

13.39,scoperta come Bronzi Riace Quello di S.dei Bagni"è il più grande deposito di statue dell'Italia antica",dice il capo archeologo Tabolli Il dg dei Musei Mic,Osanna:"La scoperta ......Sicilia Cantina Il Malandrino Mascali (Ct) Biologica Stellino *OSPITE Alcamo (Tp) Azienda Agricola Antonio Gerardi *OSPITE Sciacca (Ag) Regione Toscana Cooperativa Agricola La Ginestra...Al santuario romano di San Casciano dei Bagni, nella Val di Chiana senese, emerse dal fango caldo oltre 24 statue in bronzo di raffinatissima fattura. ''Un ritrovamento eccezionale'' commenta il minis ...La conclusione della sesta campagna di scavi al Santuario Ritrovato del Bagno Grande a San Casciano dei Bagni ha permesso il rinvenimento del più grande deposito di statue in bronzo di età etrusca e ...