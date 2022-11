Ong | la debolezza di Piantedosi | “Umanità e fermezza” Salvini | “Viaggi che vanno stroncati”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 8 nov – Le Ong aggrediscono, Matteoabozza, Matteoscalpita. Questa la sintesi delle ultime ore di ieri, in una partita, quella degli sbarchi clandestini, che al momento il governo sta come minimo perdendo ai supplementari, e che necessiterebbe di ben altro per poter essere affrontata seriamente. Ong,debole,più risoluto Il governo scricchiola in una posizione di paura e di indecisione. È ormai palese, dopo una decina di giorni in cui un esecutivo che sembrava inizialmente risoluto ora si trova in un crocevia di attacchi che provengono da più direzioni: Bruxelles, come al solito, ma anche le solite Ong, che sostanzialmente lo ricattano utilizzando le solite tattiche vittimistiche, le scene madri, dopo la prima “dose” sulla composizione delle centinaia di persone a bordo, ...