Napoli-Empoli 2-0 | a breve Spalletti in conferenza

In campo1 - 0 DIRETTA e Spezia - Udinese 1 - 1 DIRETTA I GOL Al 69' Rigore di Lozano porta avanti ilSpezia - UDINESE 1 - 1 al 43'. Rete di Sandi Lovric. Sulla ripartenza la palla ...0 - 0 MOVIOLA 1 Si comincia - Parte la sfida. 5 Gara subito ...Nell'anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno prima dello stop del Mondiale in Qatar, il Napoli ospita l'Empoli allo stadio Maradona. Gli ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...