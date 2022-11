Migranti | don Roberto Trussardi | “Tutta l’Europa si faccia carico dell’accoglienza”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 8 novembre 2022) Bergamo. “Sposo le parole di Papa Francesco:la comunità europea deve farsidei. Non possono occuparsene solo Cipro, Malta, Grecia, Italia e Spagna, ma devono farlo tutti gli stati europei, quindi anche i Paesi del Nord Europa”. Così il direttore della Caritas diocesana di Bergamo, don, si esprime sulla questione degli sbarchi delle navi delle ONG in Italia di cui si sta parecchio discutendo in questi giorni. Ci troviamo di fronte a un nuovo blocco navale per non accogliere i. Com’è possibile che la nostra società, il nostro Paese e più in generalenon riescano ad accogliere e a trovare una soluzione che non sia il rifiuto? Sposo le parole di Papa Francesco che l’altro ieri, ...