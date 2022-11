Meteo | arriva la Novembrata A quanto arriveranno le temperature

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 novembre 2022) Il mese di Ottobre si è chiuso in modo rocambolesco, con ben 3 ottobrate: in queste fasi calde si sono registrate massime diffusamente oltre i 27°C con punte di 34° C, il tutto purtroppo accompagnato da un estremo deficit di pioggia, pari al -60% a livello nazionale. Addirittura la terza ottobrata è proseguita anche a novembre con caldo e sole, specie al sud, fino a venerdì scorso. Ad oggi, il 2022 è l'anno più caldo della storia e in settimana - avverte il sito Il.it - un nuovo anticiclone spingerà aria calda verso la Scandinavia con15°C più calde della media del periodo ma non così alte come è avvenuto durante le ottobrate. Ciò nonostante, sarà comunque eccezionale trovare 27-28°C in Italia a un mese dall'Immacolata Concezione, potremo battere i record assoluti che sono vicini ai 30°C. Nel dettaglio, la prima ...