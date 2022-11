Meloni debutta tra i ‘grandi’ a Cop27 | sostegno a Kiev e bilaterale con al Sisi

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – La stretta di mano di Giorgiaad alcome padrone di casa, quella sì, era prevedibile all’arrivo alla cittadella della Cop 27. Ma tenere poi uncon il presidente egiziano, invece, non era affatto imposto dal protocollo. Un’ora circa di colloquio in un faccia a faccia rimasto in forse fino all’ultimo ma che segna la ‘cifra’ della prima uscita sulla scena internazionale per il presidente del Consiglio. Approvvigionamento energetico, clima, migranti, fra i temi in agenda, ma soprattutto il richiamo al rispetto dei diritti umani e al fatto che l’attenzione dell’Italia sui casi Regeni e Zaki è “forte”. Il premier massimizza così le potenzialità del vertice globale in Egitto, che l’ha vista impegnata anche su altri incontri bilaterali significativi. In primo luogo, con il presidente israeliano Isaac ...