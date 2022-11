L' iPhone pieghevole fatto in casa da un fan cinese

... supporto integrato, compatibilità con13, 13 Pro, Pro Max e mini, alimentatore non incluso) ...00 sconto 33% - fino a 13 nov 22 Click qui per approfondire Homecall Sediada campeggio ...Al contrario di ciò che ci si aspetterebbe, però, il primodi Apple non sarà un, ma Samsung ritiene possa trattarsi di un iPad oppure di un portatile . Da tenere presente che ...Lo sappiamo: Apple non è una compagnia che cerca di arrivare prima di tutti, anche quando si parla di chi vorrebbe un iPhone pieghevole. Era il MWC 2019 quando Samsung e Huawei mostravano i muscoli ...Parliamo sempre più spesso del famigerato iPhone pieghevole, eppure di questo prodotto non si hanno rumor certi, indiscrezioni reali e notizie dal fronte. Nonostante ciò, leggiamo notizie a riguardo ...