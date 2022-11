Le relazioni difettose – Come uscire dal dolore per la fine di un Amore?

Leggi su iodonna

(Di martedì 8 novembre 2022) Cara Ester, Sono una tua lettrice accanita e molte volte mi sono sentita chiamata in causa dalle tue affermazioni. In breve, 23 anni, un cv di tutto rispetto, un lavoro in una big four e tutte le premesse per essere indipendente. Dopo tante delusioni, perché a lato di una vita lavorativa interessante ce n’è una sentimentale tragica, arriva lui. L., 10 anni più grande, intraprendente, sicuro di sé, bello, ricco e galante, andiamo d’accordo a letto. Dopo una mia iniziale titubanza mi sciolgo, viste le continue dimostrazioni di affetto. Un’estate fantastica, io da lui, lui da me, famiglie, nipoti, parenti, amici, numerosi chilometri e la promessa di un inverno insieme davanti al camino. Per la prima volta incastro nel lavoro un sentimento concreto. Tutto bellissimo, dirai tu. E invece no, cosìè arrivato se ne va, con una anonima telefonata. “Sono ...