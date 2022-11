La scappatoia per i pregiudicati trans | nascondono precedenti per lavorare con i minori

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 8 novembre 2022) Londra, 8 nov — La Gran Bretagna — ce ne siamo occupati diffusamente sulle pagine del Primato — è il Paese del bengodi per i dirittie persone non binarie, specialmente nel caso in cui questi finiscono con l’erodere i diritti di donne cisgender o categorie deboli, come i bambini: non stupisce quindi apprendere dal Telegraph che esisterebbe una sorta diche igender potrebbero sfruttare per fare domanda di impiego in luoghi frequentati da. In soldoni, i criminali che non si identificano con il proprio sesso biologico sarebbero in grado di insabbiare il vecchio nome «assegnato alla nascita» e il loro vero sesso quando cercano un impiego in scuole, asili nido e ospedali. Laper i criminaliSe è vero che i ...