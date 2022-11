Fincantieri in lutto | addio a Giuseppe Bono

(Di martedì 8 novembre 2022) E’ morto, ex Ad die presidente di Confindustria del Friuli Venezia Giulia., alla guida per oltre 20 anni della società di cantieristica navale, si spegne all’età di 78 anni. Il suo nome è legato a quello di numerose aziende pubbliche. Dal 1993 al 2002 è direttore generale e amministratore delegato di Finmeccanica. Successivamente è nominato a.d. di, leader della cantieristica in Europa, fino a maggio 2022. Cavaliere del Lavoro e Cavaliere della Legion d’Onore francese,è anche membro del consiglio generale di Confindustria e presidente di Promostudi La Spezia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

