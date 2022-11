Dove vedere Napoli Eintracht in tv e streaming | Amazon o Sky?

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 8 novembre 2022)– Ilha concluso uno straordinario girone di Champions League in prima posizione. Questo ha permesso agli azzurri di arrivare al sorteggio come testa di serie. L’urna del sorteggio che si è tenuto ieri a Nyon è stato favorevole per gli azzurri che hanno pescato l’Francoforte. Ilproverà a raggiungere per la prima volta nella propria storia i quarti di finale di Champions League. Nei tre precedenti in cui i partenopei hanno superato la fase a gironi si sono dovuti scontrare con big del calcio europeo come Chelsea, Real Madrid e Barcellona. L’impegno che aspetterà la squadra di Spalletti dopo la sosta per i Mondiali in Qatar, sarà certamente alla portata delvisto in questa prima parte di ...