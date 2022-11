Basket | Nba | Paul ko e Phoenix perde a Philadelphia 100-88

(Di martedì 8 novembre 2022), 8 nov. -(Adnkronos) - Vittoria pesante per(5-6) che supera(7-3) per 100-88 in casa e prova a rilanciare le ambizioni di un gruppo che al momento, oltre al pesante infortunio di James Harden, paga una partenza lenta che vede la squadra della Pennsylvania con un record sotto il 50% di successi. Non bastano invece agli ospiti i 28 punti di Devin Booker, mentre a preoccupare è l'infortunio di Chris- in campo 14 minuti prima di fermarsi per un problema al piede. Protagonista nella prima gara al ritorno in campo anche Joel Embiid, autore di 33 punti e 10 rimbalzi con 16/16 ai liberi in un match in cui grazie alla sua presenza sotto il ferro è cambiato anche l'impatto difensivo dei Sixers. Al suo fianco decisivi anche i 21 punti di Tobias Harris.

Ci è voluto il miglior Steph Curry in casa Golden State per risollevare le sorti della franchigia dopo la striscia di cinque sconfitte. Nell'ultimo quarto Sacramento tocca anche il vantaggio di +11, ...Paolo Banchero segna 30 punti ma Orlando perde ancora. La prima scelta assoluta del draftconfeziona l'ennesima prestazione eccellente. I Magic, però, cedono in casa per 134 - 127 contro gli Houston Rockets incassando la nona sconfitta in 11 gare di regular season. Banchero gioca 35 ...