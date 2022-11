Armenia-Azerbaigian | gli USA ospitano i colloqui

(Di martedì 8 novembre 2022) Gli USA. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che le due nazioni si sono impegnate per una pace duratura. Gli USAGli USAtra i ministri degli Esteri di. Il segretario di Stato Antony Blinken ha affermato

L'Indro

Certo che l'non poteva vincere contro questa coalizione. Gli analisti dichiararono che gli armeni non avrebbero potuto resistere più di 14 giorni, ma abbiamo resistito 44 giorni e se fossimo ......7 1 10 25 Kenya 2 5 3 10 26 Svizzera 2 4 2 8 27 Nuova Zelanda 2 3 3 8 28 Irlanda 2 0 3 5 29...3 6 60 Slovacchia 0 3 2 5 61 Grecia 0 2 3 5 61 Israele 0 2 3 5 63 Indonesia 0 2 1 3 64... Armenia - Azerbaigian: la guerra dimenticata dall'Europa cristiana — L'Indro Gli USA ospitano i colloqui Armenia-Azerbaigian. Blinken ha affermato che le due nazioni si sono impegnati per una pace duratura.Lunedì il governo armeno ha accusato l’esercito azero di aver sparato su «posizioni di combattimento» nella zona di confine, un incidente che si è concluso senza vittime, in seguito al cessate il fuoc ...