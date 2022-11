Amici 22 | Lorella Cuccarini parla del rapporto con Rudy Zerbi e Arisa | “Nel programma c’è un po’ di pepe ma fuori…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 8 novembre 2022)è una delle prof più amate di22 perché sa mescolare sapientemente dolcezza e fermezza, incarnando l’insegnante che un po’ tutti avrebbero voluto avere a scuola. Accanto a lei due insegnanti dal carattere forte, ovvero, i quali molto spesso hanno visioni della musica opposte e questo li porta a scontrarsi. Proprio alla showgirl, tocca non di rado fare da paciere e riportare l’armonia nel corpo docenti. Di questohato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: Abbiamo un ottimo. Ci sono discussioni e un confronto aperto, come è giusto, ma rimaniamo nell’ambito professionale. Non siamo ancora nel momento caldo del ...