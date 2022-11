Allegri si è salvato grazie ad un…numero | l’incredibile retroscena

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 8 novembre 2022) La Juventus ha battuto l’Inter e la posizione dinon sembra più in discussione; il motivo vi lascerà senza parole. Il derby d’Italia con l’Inter era considerato come lo spartiacque della stagione; un match da non sbagliare per confermare i processi di crescita mostrati nelle ultime settimane e per dare un segnale ben preciso al campionato. Non è stata una gara semplice con i nerazzurri che, nel primo tempo, hanno avuto diverse occasioni per sbloccare la contesa (clamorosa quella di Dumfries) senza però riuscire a portarsi in vantaggio. Il calcio, si sa, ha una regola tanto antica quanto ben precisa: gol mangiato, gol subito e così è stato con la Juventus che, al primo affondo, ha punito l’Inter. Una partita preparata perfettamente dache non ha sbagliato nulla e forse bisognava veramente aspettare che si svuotasse l’infermeria per ...