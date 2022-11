Un aumento non fa primavera Il salvataggio di Mps secondo Nicola Rossi

(Di lunedì 7 novembre 2022) La ricapitalizzazione del Monte dei Paschi è andata in porto (l’è stato coperto al 96,3%) e adesso il piano industriale messo a punto, lo scorso febbraio, dal ceo di Mps, Luigi Lovaglio, può finalmente passare alla fase operativa. E il primo mattoncino sono le oltre 4 mila uscite volontarie da Rocca Salimbeni, il cui costo si aggira su per giù intorno al miliardo. Praticamente l’ammontare della quota digarantita dagli investitori privati: fondi, fondazioni, piccole banche. Per salvare Mps, il Tesoro azionista e padrone (64%) di Siena, ha staccato un assegno da 1,6 miliardi di soldi pubblici. Poi sono intervenute le fondazioni fondazioni bancarie, chiamate a raccolta dallo stesso Mef, unitamente agli ancor investor e altri investitori privati. A prima vista potrebbe sembrare un’operazione a trazione statale e forse lo è. E allora, ...

Dire

Il calo delle vendite di PC evidenziato da Microsoftfa sorridere l'azienda ma, sealtro, i dati registrati internamente confermano l'dell'utilizzo di Windows su scala internazionale. Il problema è più un altro: Windows 11 continua aconvincere gli utenti , che ...Ad ogni modo, il confronto con lo stesso periodo dello scorso annoè omogeneo in quanto nel ... Entrate tributarie 2022: gettito in, 378 miliardi nelle casse dello Stato Pubblico MEF - ... Già 12 piscine chiuse in regione: orario ridotto e aumento tariffe per sopravvivere Gestori in Regione per invocare una soluzione in vista della stagione più dura: servirebbero 20 milioni per "coprire" l'aumento delle bollette ...Riguarda Comirnaty di Pfizer e Spikevax di Moderna: si tratta del sanguinamento mestruale abbondante. Ma l'Agenzia europea assicura: "I vaccini sono ...