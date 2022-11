Tutto per mio figlio | quante puntate sono?

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ad un giorno dalla conclusione di Mina Settembre 2, Giuseppe Zeno torna torna in onda su Raiuno con un nuovo ruolo da protagonista, per una fiction tratta da una storia realmente accaduta e di forte impegno sociale:per mio, in onda lunedì 7 novembre 2022, alle 21:25, racconta infatti una storia avvenuta a metà degli anni Novanta. Ma daè compostoper mio? La fiction è in realtà un film-tv, composto quindi da una sola puntata, in onda in un’unica serata, lunedì 7 novembre, e dalla durata di circa cento minuti.per mio, la trama Campania, 1996. Raffaele Acampora (Zeno) non è un magistrato, un giornalista o un poliziotto. Non è un personaggio importante, uno con un ruolo di contrasto delle ...