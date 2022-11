“Pace all’anima loro…” | Cacciari stronca le piazze pacifiste | “Non hanno idee né prospettive”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 7 novembre 2022) Non si sono ancora spente le polemiche sulle due manifestazionidel fine settimana a Roma e a Milano, che piomba il giudizio di Massimoa rivelarne la pochezza sostanziale. Durante un colloquio con l‘Adnkronos il filosofo che da anni, inascoltato, tenta di indicare gli errori di prospettiva della sinistra , del Pd in particolare, afferma: “Una manifestazione per lache non ha nessuna idea su come intavolare una trattiva diè solo una nobile aspirazione di anime belle… eloro!”. Una constatazione che ridicolizza gli intenti strombazzati dai partecipanti. Chemesso in evidenza solo la “guerra” delle, con una sinistra di opposizione spaccata e in alcune. Per cui non usa mezzi termini il filosofo ...