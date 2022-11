NVIDIA GeForce RTX 4080 Custom | prime indiscrezioni sui prezzi!

(Di lunedì 7 novembre 2022) Le nuoveRTXdi casasi avvicinano, ed i Rumors aumentano, proprio come quello relativo ai possibili prezzi delle! Il rumors di oggi vede protagoniste le nuove, anzi, futuredelle GPURTX, difatti sono apparsi online annunci dei partner dell’azienda, per altro con prezzi non molto inferiori all’ammiraglia RTX 4090. Nel dettaglio, i listini trapelati online delle schede graficheRTXdi, parrebbero essere riconducibili ad ASUS, Gigabyte e PNY, almeno questi i brand che sono stati rivelati con i prezzi “preliminari“. La cosa più sorprendente è che il costo delle prossime schede della serie RTXè quasi pari a ...

... che però nasconde anche una piccola insidia: a causa della pesantezza dell'aspetto grafico, infatti, è necessaria una GPU decisamente importante, come per esempio laRTX 3090. Potete ...RTX 4090 , lanciata sul mercato ormai un mese fa, pare sia finita nell'occhio del ciclone per un problema che causa la fusione del cavo di alimentazione da 16 pin . Mentre si pensava ...Stando alle ultime notizie, a fondere non è solo l'adattatore 16 pin della RTX 4090: anche i cavi 16 pin ATX 3.0 hanno problemi.Nvidia GeForce RTX 4080 mostra i propri risultati nei primi benchmark Geekbench 5 trapelati online, che superano quelli di RTX 3090 Ti del 15%.