Napoli | stesa nella notte | spari verso le finestre di un’abitazione di un macellaio

(Di lunedì 7 novembre 2022)di paura ai Quartieri Spagnoli. Ignoti hanno esploso tre colpi di pistola contro l’abitazione di un macellario, in via Emanuele De Deo, seminando il terrore tra i residenti. A darne notizia è Il Mattino. Chi ha sparato era a bordo di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

L'area di Montecalvario, in queste ultime settimane, sono sotto la lente d'ingrandimento di polizia e carabinieri (e, naturalmente della Direzione distrettuale antimafia di), che seguono l'...Per contro ora manca l'aria all'Inter, manovriera e sprecona,da Rabiot e Fagioli, già eroe ... Milan , Udinese e Roma: 5 sconfitte, settimo posto, - 11 dal. Se l'Inter va in svantaggio, ...La terza vittoria di fila è quella più importante per la Juventus che, grazie ai gol di Rabiot e Fagioli, batte l'Inter e scavalca proprio i nerazzurri salendo al quinto posto ...La grande paura corre di notte, e ai Quartieri Spagnoli non risparmia proprio nessuno. Tre colpi di pistola esplosi dalla strada in direzione di un'abitazione, quella di un commerciante ...