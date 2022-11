Monica Bellucci snob? Durante l’intervista a “Domenica In” piovono critiche

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 7 novembre 2022), 58 anni, è stata ospite di Mara Venier a “In”. L’attrice umbra trapiantata a Parigi ha presentato il film “Diabolik – Ginko all’attacco” in cui recita al fianco di Valerio Mastandrea, anche lui ospite del programmale di RaiUno. “Hai fatto tre film in un anno. Ma non ti fermi mai?”, ha chiesto la conduttrice. “Non so, non li ho contati tutti! – ha replicato l’attrice – Ho anche tempo per la famiglia, per la vita. Però quando arrivano i progetti belli come fai a resistere?”. “E’ un bel momento, sono una mamma felice” “Non ti ho mai vista così bella. Ti trovo molto distesa, molto serena, molto a tuo agio”, ha rilevato la “zia Mara”. “Grazie, anche tu sei bellissima – ha ribattuto la diva – Sì, è un bel momento. Mi sento bene come donna e sono una mamma felice. ...