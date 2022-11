L’impegno contro la deforestazione va al rilento

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – Un anno dopo che più di 140 Paesi si sono impegnati a fermare laentro il 2030, troppo poco è stato fatto. E’ quanto emerge dai dati del Global Forest Watch.era stato elogiato alla COP26 dello scorso anno, soprattutto perché lo avevano sottoscritto Brasile, Indonesia e Congo, tre paesi che insieme comprendono più della metà delle foreste tropicali mondiali. Per rispettare, si dovrebbe garantire una riduzione media del 10% della superficie deforestata ogni anno dal 2021 al 2030, mentre l’anno scorso laè diminuita solo del 6,3%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

