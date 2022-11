Inter | la delusione di Inzaghi | ' Sconfitta immeritata | regalati due gol alla Juve'

Dopo un primo tempo tattico e dominato dalla paura di scoprirsi e commettere errori, ma con più, i nerazzurri si fanno trovare scoperti in contropiede su un angolo a favore orientando l'......la cocentedell'uscita dalla Champions League già ai gironi, ma recuperano pezzi importanti in tempo proprio per la sfida all'Allianz Stadium. L'appuntamento con Juventus -è fissato ...L'amarezza del tecnico nerazzurro dopo il ko nel derby d'Italia, quinta sconfitta in campionato che costa anche il sorpasso in classifica da parte della squadra di Allegri ...La terza vittoria di fila è quella più importante per la Juventus che, grazie ai gol di Rabiot e Fagioli, batte l'Inter e scavalca proprio i nerazzurri salendo al quinto posto ...