F1 | GP Brasile 2022 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 11-13 novembre | c’è la Sprint Race

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 novembre 2022) Da venerdì 11 a domenica 13il circuito di Interlagos sarà teatro del Gran Premio di San Paolo, valevole come ventunesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Già archiviata la sfida per i titoli (conquistati da Max Verstappen e Red Bull), ci si attende comunque tanto spettacolo inanche grazie al format che prevede le qualifiche al venerdì e laal sabato. Il campione iridato Max Verstappen vuole incrementare il suo nuovo record assoluto di 14 vittorie in un singolo campionato, mentre la scuderia di Milton Keynes comincia a mettere nel mirino il primato di 11 successi consecutivi (adesso è a quota 9) della McLaren di Ayrton Senna e Alain Prost nel 1988. Urge una reazione d’orgoglio invece in casa Ferrari dopo la debacle di Città del Messico, anche per difendere la ...