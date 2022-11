Diabete | addio puntura al dito | arriva l' algoritmo che cambia la vita ai malati

(Di lunedì 7 novembre 2022) Centinaia di adulti e di bambini condi tipo 1 in Inghilterra sono stati dotati di un pancreas artificiale: il dispositivo utilizza unper somministrare automaticamente insulina e mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue. Gli esperti l'hanno definito il “Santo Graal” per la gestione della malattia soprattutto nei bambini, ha spiegato il quotidiano britannico The Guardian: i piccoli pazienti infatti hanno maggiori variazioni di insulina rispetto agli adulti, è imprevedibile sapere quanto mangiano e quanto esercizio fisico fanno e per questo sono particolarmente soggetti a picchi dei valori che possono portare a ipo o iperglicemia. È il primo studio di questo tipo al mondo effettuato dal servizio sanitario di una nazione. La tecnologia punta ad eliminare completamente i test con ladel ...

