Dani Alves | “Messi è ossessionato dal gol”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 novembre 2022)che è appena stato convocato dal ct del Brasile per quello che sarà il suo ultimo Mondiale, ha avuto modo di conoscere ben due suoi compagni,e Neymar. Di loro ha parlato in un’intervista a Globoesporte spiegando che due una similitudine di fondo “Neymar esono simili, sono calciatori che riescono a vedere di più rispetto agli altri. E ognuno dei due ha un suo modo di essere:dal gol, è tutto quello a cui riesce a pensare. Neymar è più un giocoliere, come se fosse il Cirque du Soleil”. Ma il brasiliano è comunque molto pericoloso “Ney ha una belva dentro di lui e quando la gente lo tocca o cerca di ferirlo, quell’animale esce fuori e tu sei morto, non c’è modo di fermarlo. È il suo istinto di autodifesa”. Non bisogna ...