Da un amore virtuale a due suicidi reali | dopo Daniele anche Zaccaria si è tolto la vita

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 7 novembre 2022) Che non fosse uno scherzo, lo avevano capito tutti. Che a pagare per l’errore di un singolo, sono stati in tanti, è stato abbastanza chiaro il primo novembre quando Matteo Viviani per Le Iene, ha raccontato in tv la drammatica storia di, un ragazzo di 24 anni che si èla. Una truffa amorosa, l’ennesima.per un anno aveva chattato con una ragazza bellissima, si era innamorato di lei senza mai vederla. Ma la sua Irene era in realtà un uomo di 65 anni che per troppo tempo si è preso gioco di, fragile e solo. La storia di questo giovane ragazzo non era molto conosciuta ma quando una settimana fa la sua vicenda è stata narrata in tv, quandola persona che ha portatoa togliersi laè stata mostrata ...