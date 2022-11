Agenzia ANSA

Ildellagreco - cattolica ucraina, Sviatoslav Shevchuk, incontrerà questa mattina papa Francesco in Vaticano. Lo si apprende da una nota della stessa. E' la prima volta che Shevchuk ...Nella mattinata di oggi, Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk,dellagreco - cattolica ucraina, incontrerà Papa Francesco in Vaticano. È il segretariato dell'arcivescovo maggiore di Kyiv - Halych (Roma) a farlo sapere in una nota diffusa questa ... Capo chiesa ucraina Shevchuk in Vaticano, incontra il Papa - Ultima Ora Il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sviatoslav Shevchuk, incontrerà questa mattina papa Francesco in Vaticano. Lo si apprende da una nota della stessa Chiesa. (ANSA) ...