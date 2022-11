Ucraina | Nardella | ' Conte cambiato posizione | errore strumentalizzare piazza per voti'

(Di domenica 6 novembre 2022) Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Ieri a Roma, nella manifestazione per la pace in, "non ho visto unavittima di tatticismo politico", quanto al leader M5S Giuseppe"ricordo che ha avallato la decisione di armare l', poi ha, ma non puòla. Sarebbe unpiegare laalle proprie posizioni, un grave torto commesso per qualche voto". Lo dice Dario, sindaco di Firenze ed esponente dem, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3.

TeleIschia

La situazione militare inprima di ogni cosa, le piazze per la pace in Italia e la difficile ricerca di una soluzione ... il sindaco di Firenze Dario, il Rettore dell'Università per ...... sul tavolo il prezzo dell'energia, la guerra ine attuazione PNRR. E non solo. L'Europa ... Fango disu Meloni: norme pericolose Meloni è soddisfatta di queste prime settimane di lavoro ... Ucraina: Nardella, 'governo assente a manifestazione pace, persa occasione' Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Non si può arrivare alla pace “disarmando l’Ucraina o chiedendo all’Ucraina di ritirarsi, sarebbe come dare il via libera a un genocidio. Alla ...Sono i temi al centro della puntata di «Mezz'ora in più» e «Mezz'ora in più/Il mondo che verrà» in onda domenica 6 novembre, a partire dalle 14,30 su Rai 3. Gli ospiti di Lucia Annunziata ...