Regionali | Calenda | per noi D' Amato e Moratti scelte giuste

Così su Twitter il leader di Azione Carlo. "Rimaniamo aperti alla discussione con tutti per costruire coalizioni ampie che parlino a mondi diversi e a programmi inclusivi. Ma è ora di rompere ..."Appoggiare due persone che in Lombardia e nel Lazio hanno fatto bene sulla campagna vaccinale e la sanità come Alessio D'Amato e Letizia Moratti è la scelta giusta per il Terzo Polo. Vengono da ...Vengono da storie diverse ma hanno lavorato sulla stessa linea di serietà nell’emergenza". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda. "Rimaniamo aperti alla discussione con tutti per costruire coalizioni ...Sono ufficialmente iniziate le manovre per le elezioni regionali di Lombardia e Lazio che si terranno all’inizio del 2023. Nella prima è ...