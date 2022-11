Mustafa Ali | “Hey Braun | m’insegni come si fa a farsi licenziare?”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 6 novembre 2022)Ali è senza dubbio uno dei wrestler di maggior talento di tutto il roster WWE, ma purtroppo nel corso degli anni, non sempre il suo potenziale è stato sfruttato al massimo. Il wrestler infatti è stato spesso coinvolto in molti angle poco memorabiliquello della Retribution: per questo l’atleta di Chicago ha più volte cercato di allontanarsi dalla compagnia. Questa volta Ali ha provato a reagire “ironicamente” alla situazione frustrante che sta vivendo, chiedendo consigli aStrowman su. Il tweet Nelle ultime oreStorwman ha conquistato l’attenzione dei social media per i suoi commenti non troppo amichevoli nei confronti di Dave Meltzer e dei wrestler delle indies: oltre a questi parole, il Monster of all ...