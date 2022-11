MLS | il Los Angeles FC di Chiellini e Bale è campione!

DAZN

Nella formazione titolare dei bianconeri erano presenti Chiellini , ora alAngeles Fc in, e Nedved , attualmente vicepresidente della Vecchia Signora .C'è anche la finale dellain USA alle ore 21 traAngeles e Philadelphia Union con la presenza di Giorgio Chiellini a lottare per il primo titolo in terra americana dopo aver vinto facilmente ... MLS Cup, la finale è Los Angeles FC-Philadelphia Union: come vederla in streaming Chiellini si è aggiudicato il titolo di Western Conference con i Los Angeles FC battendo in finale l’Austin con un netto 3-0: ora sfiderà i ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...