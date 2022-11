La Lazio vince il derby 1-0 | decide Felipe Anderson

(Di domenica 6 novembre 2022) La"viola" l'Olimpico, batte la Roma in trasferta nel1-0 e scavalca i giallorossi agganciando l'Atalanta al terzo posto in classifica. In avvio pericolosa la Roma: ci provano Abraham e Zaniolo. La sblocca, che sfrutta il grave errore di Ibanez. Traversa di Zaniolo al 33'. Infortunio muscolare per Pellegrini (dentro Volpato),sfiora la doppietta. Nervosismo nel finale con un recupero di dieci minuti.13^ Giornata Udinese-Lecce 1-1, Empoli-Sassuolo 1-0; Salernitana-Cremonese 2-2 Atalanta-Napoli 1-2, Milan-Spezia 2-1; Bologna-Torino 2-1, Monza-Verona 2-0; Sampdoria-Fiorentina 0-2, Roma-0-1, ore 20.45 Juventus-InterClassifica: Napoli 35, Milan 29, Atalanta,27, Roma 25, Inter 24, Udinese 23, Juventus ...

TUTTO mercato WEB

Il derby 179 va allagrazie a un gol di Felipe Anderson generato da un'indecisione di Ibanez in area. I ... in casa Roma il ballottaggio a sinistra loZalewski mentre a centrocampo ...Vive di episodi, stavolta uno solo non basta per portare a casa un risultatoPROVEDEL 6 Non ...il suo primo derby da tifoso - giocatore. Affrontando tutto con personalità da veterano ... Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio vince il derby, supera la Roma e aggancia l'Atalanta La Lazio vince il derby per 1-0 sul campo della Roma nel match valido per la 13esima giornata della Serie A 2022-2023. Il gol di Felipe Anderson dà la vittoria ai biancocelesti di Sarri che effettuano ...Basta un gol di Felipe Anderson alla Lazio per vincere un derby importantissimo che gli consente di prendersi il terzo posto e di scavalcare in classifica proprio la Roma. Una prestazione ...