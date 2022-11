Kvara fa discutere Il Corsport | dire che la sua assenza non si è sentita | è una pietosa bugia

(Di domenica 6 novembre 2022). Sempre lui.tskhelia faanche quando non c’è e anche quando non c’è e si vince. Perché è un numero uno e come tale si parla sempre di lui. Luciano Spalletti, chissà perché, fa fatica ad accettare questa ovvietà che probabilmente, invece i compagni accettano con naturalezza. Alessandro Barbano ne scrive sul Corriere dello Sport: E tuttaviache a Bergamo l’dinon si siasarebbe una. Il diligente e risoluto Elmas ha regalato la vittoria a Spalletti e poi l’ha difesa con un’attenta copertura sulla sua trequarti sinistra. Ma senza la fantasia del georgiano le occasioni di passare tra le linee si riducono. Per poi aggiungere: il Napoli si è preso ciò che ha ampiamente meritato. ...

Ovvio, giovani e meno giovani: come, Osimhen, Lobotka, Anguissa (comprato a 20 milioni, ne ... Ora si prepara anche lui ail rinnovo, ma ce ne vogliono almeno 45 adesso. Stessa cosa per ......di mira per la prestazione dei suoi nella sconfitta contro il NapoliHanno fatto parecchio... Un tecnico preparato non si preoccupa di bloccare soloe Lobotka, quando il Napoli non è solo ...Brutte, bruttissime notizie per Luciano Spalletti e tutti i tifosi del Napoli. Khvicha Kvaratskhelia è costretto ai box a causa d ...I ladri che si sono introdotti nell'abitazione del giocatore georgiano non hanno rubato oggetti, ma erano solo alla ricerca delle chiavi dell'auto.