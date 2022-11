Felipe Anderson | «Immobile è un leader | ha voluto essere con noi | ci ha caricati»

(Di domenica 6 novembre 2022) Ai microfoni di Dazn, al termine del derby vinto contro la Roma, il giocatore della Lazio, che oggi ha giocato nel ruolo di falso nove. Questa maglia sotto la curva non l’hai tolta, la conserverai? «Sono senza voce, ma ne vale la pena. Sì, la terrò, sappiamo che ogni derby fa parte della storia del calcio, in Italia, quindi devo tenerla». Per come avete vinto con due assenze importanti, c’è da pensare che le precedenti sono state incidenti di percorso? «E’ uno sbaglio pensare che senza di loro sia tutto a posto. Ci hanno dato la carica, sono stati qui con noi. Ciro è stato con noi, sono particolari che ci aiutano, perché il percorso è lungo, dobbiamo aspettarli». Ciro ti ha detto qualcosa? «Sa come farlo, è un, è un maestro nel suo ruolo. Mi ha dato un po’ di consigli ma non posso dire quali, lui ci sta caricando ...

Il match dell'Olimpico è stato deciso al 29' pt da una rete di Felipe Anderson su assist di Pedro, a sua volta favorito da un grave errore in disimpegno di Ibanez. 6 novembre 2022 ROMA. La Lazio si aggiudica il derby romano e batte la Roma per un gol a zero. A sbloccare nel primo tempo al 29' Felipe Anderson dopo una clamorosa papera in difesa di Ibanez, ne approfitta Pedro che triangola con l'autore del gol, in rete di sinistro. Reazione quasi immediata della Roma con Zaniolo che spara