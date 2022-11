Calcio | Serie A 2022-2023 | Roma-Lazio 0-1 Derby capitolino deciso da Felipe Anderson

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) Ilgiocato alle ore 18.00 e valido per la 13ma giornata delladivede lacedere allaper 0-1: decisivo il gol dial 29?. I biancocelesti agganciano al terzo posto della classifica l’Atalanta con 27 punti, mentre i giallorossi restano fermi a quota 25 al quinto posto. Bisogna attendere quasi mezz’ora perché la partita si sblocchi: leggerezza in fase di disimpegno dell’ultimo uomo giallorosso, Ibanez, e la pressione di Pedro viene premiata. Il calciatore biancoceleste sottrae la palla all’avversario servendo, il quale non ha difficoltà a battere Rui Patricio in uscita disperata. Al 34? la risposta ...