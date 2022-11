Al via COP 27 a Sharm el-Sheikh | più di 35mila i partecipanti

(Di domenica 6 novembre 2022) Al via la COP 27 ael-, più di– Scienziati, esperti, climatologi, società civile e politici si incontreranno da oggi 6 novembre fino al 18 per fare il punto sugli impegni presi per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e sugli obiettivi che puntano all’adattamento degli ecosistemi e delle zone di alta quota. Calendario eventi I delegati verranno accolti alloel-Sheich International Convention Center, la “Zona blu dove si svolgeranno i negoziati. La “Zona verde” di 22.500 metri quadrati accoglierà, invece, i rappresentanti delle imprese e della società civile, i giovani, gli artisti e gli accademici di tutto il mondo che desiderano partecipare all’evento. Il calendario degli incontri prevede per il 7 e l’8 novembre il vertice tra i capi di stato e di ...

Una COP27 con uno spirito diverso. Domenica 6 novembre a Sharm El Sheikh, in Egitto, prende illa Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. La questione dei danni e delle perdite di vite umane provocati dai mutamenti del clima per l'Onu stavolta è il punto centrale su cui ...Non si apre sotto i migliori auspici il 27mo vertice Onu sui Cambiamenti Climatici, la Cop27, che prende iloggi, 6 novembre (per chiudersi il 18), nella località turistica di Sharm El - Sheikh, in Egitto. In quella che è una corsa contro il tempo per salvare il pianeta dagli effetti sempre più ...Alla COP 27 di Sharm El-Sheikh i Paesi devono entrare in una nuova era di attuazione, trasformando in azione gli impegni assunti.Tra i nomi di spicco presenti ai lavori, il presidente Usa Biden, il neo premier britannico Sunak. Per l'Italia ci sarà la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Tra le assenze eccelle ...