Una riforma scolastica a costo zero Lettera

Quindi credo che se volgiamo parlare seriamente servedel sistema e non andare avanti con quote. D'altra parte la legge Fornero ha visto interventi di salvaguardia e credo che per questo ...per superare la legge Fornero e stabilire un nuovo sistema per le pensioni. Sul tavolo del governo c'è l'ipotesi di Quota 41, che la ministra del Lavoro Marina Calderone ha definito 'un ...Una riforma per superare la legge Fornero e stabilire un nuovo sistema per le pensioni. Sul tavolo del governo c'è l'ipotesi di Quota ...Subito alcune misure - tra cui un primo assaggio di quota 41 - per evitare il ritorno dal 1° gennaio della legge Fornero in versione integrale, in parallelo all’avvio di un percorso di riforma comples ...